Мужчина, тайно завладев ключами от транспортного средства, уехал с территории участка. Однако ввиду алкогольного опьянения он не справился с управлением и перевернулся на автомобиле...

Участковые уполномоченные МО МВД России «Куриловское» г. Москвы задержали подозреваемого в угоне транспортного средства пенсионерки.В дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Куриловское» г. Москвы обратилась 76-летняя местная жительница. По словам пожилой женщины, неизвестное лицо совершило угон принадлежащего ей автомобиля «ВАЗ». Материальный ущерб составил около 60 000 рублей.Сотрудники полиции задержали подозреваемого. Им оказался 31- летний житель столицы.Как установили полицейские, злоумышленник вместе с сыном заявительницы находились на дачном участке, где был припаркован автомобиль. В ходе распития спиртных напитков, мужчина, тайно завладев ключами от транспортного средства, уехал с территории участка. Однако ввиду алкогольного опьянения он не справился с управлением и перевернулся на автомобиле.В настоящее время машина изъята и после окончания расследования уголовного дела будет возращена пенсионерке.Отделом дознания МО МВД «Куриловское» г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ТиНАО(999) 010-51-79