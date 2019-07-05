В Петербурге на проспекте Солидарности у одного из жилых домов в ночь на 5 июля было найдено тело женщины. По сведениям местных СМИ, пара занималась сексом на подоконнике и в какой-то момент соскользнула вниз. Женщина скончалась, а мужчина выжил. После падения он встал и ушел. СК проводит проверку.

В Петербурге следователи разбираются в обстоятельствах смерти женщины, тело которой было найдено в ночь на 5 июля на проспекте Солидарности.На месте ЧП работают следователи-криминалисты и специалисты в области судебной медицины.После выяснения всех обстоятельств произошедшего будет принято процессуальное решение, сообщает региональное управление СК РФ.Тем временем, как стало известно петербургскому порталу "Фонтанка", женщина погибла после падения из окна девятого этажа вместе с мужчиной.Как пишет издание, пара занималась сексом на подоконнике и в какой-то момент соскользнула вниз.Женщина (которой на вид лет 25-30) скончалась, а мужчина выжил. По сведениям местных журналистов, после падения он просто встал и ушел.Удивило прибывших на место ЧП то, что рядом с телом женщины лежали швабра и разбитый телевизор.