Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что ученикам необходимо запретить использовать телефоны в школах. По её словам, это нужно сделать, поскольку отсутствуют условия для их хранения.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что ученикам необходимо запретить использовать телефоны в школах. По её словам, это нужно сделать, поскольку отсутствуют условия для их хранения. Вообще надо запретить... Если кто-то с дорогим телефоном будет ходить, оставлять, а потом этот телефон исчезнет, директора школ тоже не будут брать на себя такую ответственность, — цитирует ТАСС парламентария.В Роспотребнадзоре отметили, что в течение месяца подготовят соответствующие предложения.Мы отработаем вопрос и готовы будем доложить в течение месяца, — сказала глава ведомства Анна Попова, выступая на заседании Совета при президенте по реализации господдержки в сфере защиты семьи и детей. Её слова приводит РИА Новости.Ранее проведённый опрос показал, что большая часть россиян поддерживает инициативу запрета использования гаджетов детьми во время учебных занятий.