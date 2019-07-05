Самый большой детсад в Северной Осетии открылся во Владикавказе. В него смогут одновременно приходить до 280 детей.

Самый большой детсад в Северной Осетии открылся во Владикавказе. В него смогут одновременно приходить до 280 детей.Для них создали все необходимые условия: в саду есть бассейн и музыкальный кабинет, зоны для прогулок и уличные игровые площадки, а также вся остальная необходимая инфраструктура.В этом году в Осетии собираются открыть еще пять садов общей вместимостью почти 750 мест. Власти республики намерены полностью ликвидировать очередь в сады к 2021 году, сейчас в ней состоят около двух тысяч детей, сообщает телеканал "Россия 24".