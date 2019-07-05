Отечественную Примадонну сравнили с президентом. Якобы
Владимир Путин ведет себя гораздо скромнее Аллы Пугачевой.
Отечественную Примадонну сравнили с президентом. Якобы
Владимир Путин ведет себя гораздо скромнее Аллы Пугачевой.
Известный блогер Лена Миро не может отойти от скандала,
который разразился из-за выходки Аллы Борисовны на Рижском вокзале. По словам обозревательницы,
Пугачева не великая певица, а "верховная хабалка российского шоу-бизнеса".
Миро призвала пересмотреть ролик, в котором королева
отечественной поп-сцены входит в вагон. По словам блогера, Алла Борисовна не
удостоила встречающих ее проводников даже взглядом.
"Сотрудники поезда не удостоились не то, что простого
человеческого "здрасте", но даже поворота головы, даже взгляда в их сторону от
"великой" Аллы Борисовны. Прохожие, которые увидели саму Пугачеву живьем, также
не заслужили хотя бы слабенького полувзмаха руки от царственной особы", -
делится негодованием Миро.
Лена считает, что такого себе не позволяет даже Владимир
Путин. Обозревательница уверена, что президент обязательно поздоровался бы,
улыбнулся, что-то спросил.
"Но то – всего лишь Путин, а то – сама Пугачева,
великая – простигоспАди! – певица ртом", – продолжила блогер.
Лена Миро отметила, что вся сущность Аллы Пугачевой
проявляется в ее отношении к простым людям. Якобы звезда готова одаривать
вниманием только тех, от кого может получить хоть какую-то выгоду.
Напомним, 70-летняя
певица уезжала с семьей в Латвию. Отбывала звезда на поезде дальнего следования
Москва – Рига в собственном вагоне. Алла Пугачеву проехалась на иномарке прямо
по перрону. Кортеж Примадонны беспрепятственно проехал туда, куда разрешен
доступ только спецтехнике.