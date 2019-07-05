Отечественную Примадонну сравнили с президентом. Якобы Владимир Путин ведет себя гораздо скромнее Аллы Пугачевой.

Отечественную Примадонну сравнили с президентом. ЯкобыВладимир Путин ведет себя гораздо скромнее Аллы Пугачевой.Известный блогер Лена Миро не может отойти от скандала,который разразился из-за выходки Аллы Борисовны на Рижском вокзале. По словам обозревательницы,Пугачева не великая певица, а "верховная хабалка российского шоу-бизнеса".Миро призвала пересмотреть ролик, в котором королеваотечественной поп-сцены входит в вагон. По словам блогера, Алла Борисовна неудостоила встречающих ее проводников даже взглядом."Сотрудники поезда не удостоились не то, что простогочеловеческого "здрасте", но даже поворота головы, даже взгляда в их сторону от"великой" Аллы Борисовны. Прохожие, которые увидели саму Пугачеву живьем, такжене заслужили хотя бы слабенького полувзмаха руки от царственной особы", -делится негодованием Миро.Лена считает, что такого себе не позволяет даже ВладимирПутин. Обозревательница уверена, что президент обязательно поздоровался бы,улыбнулся, что-то спросил."Но то – всего лишь Путин, а то – сама Пугачева,великая – простигоспАди! – певица ртом", – продолжила блогер.Лена Миро отметила, что вся сущность Аллы Пугачевойпроявляется в ее отношении к простым людям. Якобы звезда готова одариватьвниманием только тех, от кого может получить хоть какую-то выгоду.Напомним, 70-летняяпевица уезжала с семьей в Латвию. Отбывала звезда на поезде дальнего следованияМосква – Рига в собственном вагоне. Алла Пугачеву проехалась на иномарке прямопо перрону. Кортеж Примадонны беспрепятственно проехал туда, куда разрешендоступ только спецтехнике.