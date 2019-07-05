Злоумышленник совершил нападение на потерпевшего и нанес ему несколько ударов бейсбольной битой по голове, похитив пакет с более 4 млн рублей...

СЧ ГСУ ГУ МВД России по г. Москве завершено расследование уголовного дело, возбужденного по факту разбойного нападения с причинением тяжкого вреда здоровью.Установлено, что злоумышленник, действуя в составе организованной группы, совершил нападение на потерпевшего и нанес ему несколько ударов бейсбольной битой по голове. Нападавшие похитили у гражданина пакет с денежными средствами, принадлежащими одной из организаций, а также его сумку.Общий материальный ущерб составил 4 миллиона 266 тысяч рублей.По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 162 УК РФ «Разбой». Фигурант уголовного дела скрылся от органов предварительного следствия, после чего был объявлен в федеральный розыск.В апреле 2019 года сотрудники полиции задержали подозреваемого. Им оказался 36-летний гражданин РФ, которому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Никулинский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу.Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве(499) 978-78-28