Злоумышленник совершил нападение на потерпевшего и нанес ему несколько ударов бейсбольной битой по голове, похитив пакет с более 4 млн рублей...
СЧ ГСУ ГУ МВД России по г. Москве завершено расследование уголовного дело, возбужденного по факту разбойного нападения с причинением тяжкого вреда здоровью.
Установлено, что злоумышленник, действуя в составе организованной группы, совершил нападение на потерпевшего и нанес ему несколько ударов бейсбольной битой по голове. Нападавшие похитили у гражданина пакет с денежными средствами, принадлежащими одной из организаций, а также его сумку.
Общий материальный ущерб составил 4 миллиона 266 тысяч рублей.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 162 УК РФ «Разбой». Фигурант уголовного дела скрылся от органов предварительного следствия, после чего был объявлен в федеральный розыск.
В апреле 2019 года сотрудники полиции задержали подозреваемого. Им оказался 36-летний гражданин РФ, которому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Никулинский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу.
Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве
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