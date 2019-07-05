Появление онлайн-касс для оплаты поездки в общественном транспорте не отменяет привычной для горожан наличной оплаты

Появление онлайн-касс для оплаты поездки в общественном транспорте не отменяет привычной для горожан наличной оплаты«Владимирпассажиртранс» продолжает оснащать автобусы и троллейбусы валидаторами, с помощью которых пассажиры могут оплатить проезд банковской картой.По словам гендиректора предприятия Михаила Кулибабы, на сегодняшний день во «Владимирпассажиртрансе» получили уже 57 онлайн-касс. Приобретение аппаратов продолжается. Всего перевозчик получит более 100 валидаторов, ими оснастят каждого кондуктора как в автобусах, так и в троллейбусах.В мэрии отмечают, что внедрение онлайн-касс для оплаты поездки в общественном транспорте не отменяет привычной для горожан наличной оплаты и не влияет на стоимость проезда.