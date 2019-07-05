Он выхватил телефон и убежал
Он выхватил телефон и убежал
В дежурную часть полиции обратилась 52-летняя жительница Вязников, сообщившая, что неизвестный мужчина ограбил ее. На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа.
Выяснилось, что на улице к потерпевшей подошел неизвестный, выхватил мобильный телефон, после чего убежал. Уже через несколько часов правоохранители задержали подозреваемого, 37-летнего местного жителя. У него изъяли украденный телефон.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области.