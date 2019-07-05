Местный житель похитил телефон у прохожей на улице.

2 июля в дежурную часть ОМВД России по Вязниковскому району обратилась 52-летняя местная жительница, сообщившая, что неизвестный похитил у неё мобильный телефон.На место происшествия на улицу Сенькова города Вязники незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. В ходе выяснения всех обстоятельств произошедшего сотрудники полиции установили, что на улице к потерпевшей подошел неизвестный, выхватил мобильный телефон, после чего скрылся.Информация о происшествии и приметы злоумышленника были переданы всем наружным нарядам. Уже через несколько часов сотрудники патрульно-постовой службы на одной из улиц районного центра задержали подозреваемого, 37-летнего местного жителя. В ходе досмотра у задержанного изъяли похищенный телефон.Отделением дознания ОМВД России по Вязниковскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 161 УК РФ «Грабеж».Похищенное имущество возвращено владелице.