Организация ЮНЕСКО внесла в свой Список всемирного наследия древний город Вавилон, расположенный на территории современного Ирака.

Организация ЮНЕСКО внесла в свой Список всемирного наследия древний город Вавилон, расположенный на территории современного Ирака, сообщает ТАСС.Решение приняли в ходе 43-й сессии Комитета Всемирного наследия, которая проходит в Баку. На сессии рассматривают 35 объектов, которые могут попасть в список.Ирак в течение 40 лет добивался того, чтобы Вавилон внесли в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, но организация отвергала кандидатуру древнего города пять раз – на территории страны долго велись боевые действия.Руины Вавилона расположены в 90 километрах к югу от Багдада, территория составляет 10 квадратных километров, и только на 15 процентах были проведены раскопки.