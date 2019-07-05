На конгрессе Urban Health, проходящем в рамках Московского урбанистического форума — 2019, вице-мэр Хельсинки по социальным вопросам и здравоохранению Санна Весиканса отметила легкость и доступность диспансеризации в павильонах Здоровая Москва.

На конгрессе Urban Health, проходящем в рамках Московского урбанистического форума — 2019, вице-мэр Хельсинки по социальным вопросам и здравоохранению Санна Весиканса отметила легкость и доступность диспансеризации в павильонах "Здоровая Москва", работающих в парках столицы.Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова отметила, что за неделю 46 диагностических павильонов в Москве уже посетили свыше 3,5 тыс. человек.По ее словам, гуляя по парку, все желающие могут в максимально комфортных условиях пройти обследования. Она напомнила, что рядом с медицинскими павильонами в парках открыты веранды здоровья, где проходят занятия по гимнастике, фитнесу, лекции о здоровье, психологии, правильном питании.Комплексный осмотр, сбор анализов и консультации проходят в павильонах "Здоровая Москва" с 08:00 до 22:00 без перерывов и выходных. В павильонах расположены отдельные кабинеты врачей и кабинеты для забора анализов. Медицинское тестирование занимает от 40 минут до одного часа.Медобследование в павильоне "Здоровая Москва" может пройти любой москвич. Все обследования бесплатны. При себе необходимо иметь паспорт или его копию.