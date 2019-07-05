Владимир Путин считает, что шансы восстановить полноформатные отношения России и Евросоюза есть. И надеется, что новое руководство Еврокомиссии осознает вред от санкций. Об этом президент заявил в Риме на пресс-конференции после переговоров с итальянским премьер-министром Джузеппе Конте.

Владимир Путин считает, что шансы восстановить полноформатные отношения России и Евросоюза есть. И надеется, что новое руководство Еврокомиссии осознает вред от санкций.Об этом президент заявил в Риме на пресс-конференции после переговоров с итальянским премьер-министром Джузеппе Конте.Один из вопросов был связан с ситуацией в Донбассе. Путин в очередной раз подчеркнул: спрашивать о выполнении Минских соглашений нужно в первую очередь с Киева."Нельзя все время требовать от России исполнения Минских соглашений, даже в той части, которая от нас не зависит. Минские соглашения требуют восстановления экономических отношений Донбасса и Украины. Тут нужно прежде всего отменить указ бывшего президента Порошенко. Он же прямо противоречит Минским соглашениям. Почему вы никогда не спрашиваете наших украинский партнеров — когда вы это сделаете? Мы же не можем это сделать за них. Ну, давайте я издам этот указ, и что это будет? Или надо принять решение об амнистии. Закон есть, но не подписан президентом. Это записано в Минских соглашениях. Давайте спокойно определимся с тем, кто, что должен сделать, и не будем перекладывать всю ответственность на одну из сторон".Еще речь шла о Ливии, передает "Россия 24"."Москва готова содействовать нормализации в этой стране. Но не обязана вносить решающий вклад в разрешение конфликта. Что должна и что намерена делать России в Ливии? Но, вообще-то, неплохо было бы вспомнить, с чего все началось, кто разрушил государственность Ливии. Насколько я себе представляю, это было решение НАТО. Европейские самолеты бомбили Ливию. Результат налицо — государственность Ливии уничтожена. На территории мы наблюдаем хаос и борьбу различных военизированных группировок. Я не думаю, что Россия здесь обязана вносить какой-то решающий вклад в урегулирование. Давайте спросим тех, кто это сделал. Мы не уклоняемся от участия в ливийском урегулировании. Но мы не хотим погружаться в эту проблему с головой. Мы поддерживаем равные отношения как с правительством Сарраджа, так и с господином Хафтаром. И тот, и другой бывали в Москве так же, как и тот, и другой бывали в Риме. Мы считаем, что нужно как можно быстрее прекратить вооруженное противостояние, добиться диалога и договориться о том, как воссоздать сирийскую государственность. Мы все в этом заинтересованы".Комментируя ситуацию в Венесуэле, президент категорически отверг возможность политического или военного вмешательства извне. Сказал, что Россия приветствует начавшийся диалог между правительством и оппозицией, что кризис нужно решать, основываясь на принципах демократии."Вот лидер оппозиции господин Гуайдо вышел на площадь, поднял глаза к небу, и, обращаясь к господу, объявил себя президентом. Хорошо, но господь нам не сообщил о том, как он отреагировал на это обращение, никакого сигнала нам не подал. Поэтому, думаю, нужно вернуться на нашу грешную бренную землю и руководствоваться демократическими процедурами и правилами, которые сводятся к одному — к диалогу и к обращению к народу, к избирателям. Нужно идти на выборы. И на выборах решать вопросы будущего развития".Позже Владимир Путин и Джузеппе Конте продолжили переговоры, но уже в неформальной обстановке — за обедом в Доме приемов итальянского правительства.Сообщается, что меню было составлено на основе рыбных блюд. Как известно, итальянцы знают толк в еде. Подавали раков на подушке из зеленых яблок и персика, пасту с морепродуктами, рыбу лаврак с цитрусовыми и флан из свежей зелени. А на десерт — землянику с ванильным мороженым.На обеде помимо Путина и Конте присутствовали два вице-премьера Италии — Маттео Сальвини и Луиджи Ди Майо.