Владимир Путин надеется, что новое руководство Евросоюза осознает вред от санкций и будет выстраивать хорошие отношения с Россией. Об этом президент заявил в ходе официального визита в Италию.

Владимир Путин надеется, что новое руководство Евросоюза осознает вред от санкций и будет выстраивать хорошие отношения с Россией. Об этом президент заявил в ходе официального визита в Италию.Глава государства встретился с папой Римский Франциском, а также провёл переговоры с президентом Серджо Маттареллой и премьером Джузеппе Конте. Стороны обсудили широкий круг вопросов, в том числе развитие двустороннего сотрудничества, перспективы отмены санкций и нормализацию отношений России с Евросоюзом. Много внимания на переговорах уделили экономическим темам."Италия – наш важный торговый партнёр. В 2018 году товарооборот увеличился почти на 13 процентов, до 27 миллиардов долларов. Вместе с тем напомню, что в 2013 году оборот составлял 54 миллиарда долларов. Нам есть к чему стремиться", — заявил российский президент.Говорили и о насущных вопросах международной политики: отношениях с Евросоюзом, ситуации в Сирии, Иране и Ливии, обсуждали также Украину. Владимир Путин заявил, что нельзя требовать от России выполнения Минских соглашений, особенно той части, которая к Москве вообще не относится.Переговоры Владимира Путина и Джузеппе Конте продолжились в неформальной обстановке за обедом на вилле Мадама — это дом приёмов правительства Италии. Меню было составлено на основе рыбных блюд, а на десерт подавали землянику с ванильным мороженым. На обеде также присутствовали члены итальянского кабинета министров — вице-премьер, глава МВД и министр экономического развития, труда и социальной политики.По завершении официальной программы Владимир Путин уже в аэропорту встретился с бывшим премьером и лидером партии "Вперед, Италия" Сильвио Берлускони. Их связывает давняя дружба, которая завязалась в те годы, когда Берлускони возглавлял правительство.Владимир Путин перед приездом в Италию назвал Берлускони политиком мирового масштаба и настоящим лидером, который твёрдо отстаивает интересы страны на международной арене.