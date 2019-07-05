Они познакомились на улице

Они познакомились на улицеВ полицию обратилась 34-летняя жительница Владимира, сообщившая о хищении у нее смартфона.Женщина рассказала, что познакомилась на улице с мужчиной, которого пригласила к себе в гости. Находясь в квартире, новый знакомый попросил у нее телефон и вышел из жилища, а обратно так и не вернулся. Поняв, что телефон украли, женщина обратилась к правоохранителям. Сумма ущерба составила 10 тысяч рублей.Полицейские задержали подозреваемого, 41-летнего владимирца. Мужчина пояснил, что продал мобильный телефон незнакомым людям, а деньги успел потратить. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба регионального УМВД.