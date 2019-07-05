Многие агентства заявляют, что освоили современные технологии. На самом же деле, большинство пользуется только автоматической публикацией объектов на площадках и просто ждет звонков. Но ситуация постепенно меняется.

Расскажите как меняются агентства недвижимости сейчас?Агентства недвижимости становятся более "цифровыми" – это, пожалуй, главное изменение, которое могут почувствовать на себе клиенты. Дело в том, что сегодня современный бизнес в самых разных отраслях, который хочет идти в ногу со временем, внедряет или собирается внедрять так называемые CRM-системы. Они помогают сделать сопровождение сделки более четким, прозрачным и своевременным, что, конечно, на руку потребителям. И агентства недвижимости тут, конечно, не исключение.Важно понимать, что CRM-системы, разработанные под заказ, стоят недешево и окупаются далеко не сразу. И даже просто найти денег на разработку цифровой платформы под заказ недостаточно: нужна ещё экспертиза, то есть знания, как с ней работать наиболее эффективно. Из-за этого широкий круг потребителей пока не может оценить качество и удобство нового сервиса, потому что далеко не у всех игроков на рынке есть и деньги, и экспертиза.Что конкретно получит клиент, обратившись в такое агентство? В чем разница?Давайте рассмотрим на конкретных примерах, что же изменится для клиента в процессе покупки или продажи недвижимости, если за дело берется цифровое агентство со сложной CRM-системой. Во-первых, это автоматическое управление рекламой. Спроса на объявление мало – и тогда программа сама "поднимает" статус объявления, то есть начинает активнее рекламировать. В обычном агентстве за этим следит сотрудник, который должен постоянно анализировать количество откликов и принимать решения, как дальше управлять рекламой объекта недвижимости. Теряется время и оперативность, вступает в силу человеческий фактор (невнимание, забывчивость, занятость и т.д.).Во-вторых, цифровое агентство предоставляет более точную своевременную отчетность для клиента, ведь все данные автоматически попадают в систему. Например, в любой момент продавец может посмотреть, какой спрос имеется на его квартиру или офисное помещение. В личном кабинете отобразятся количество звонков и просмотров объекта, предложения цен от потенциальных покупателей. Таким образом, клиент не полагается на риелтора, который говорит туманными формулировками, или в лучшем случае распечатывает раз в неделю бумажные отчеты. Он получает механизм полного контроля за процессом купли или продажи.Кроме того, владелец недвижимости может узнать, сколько стоят на рынке аналогичные предложения, много ли их – все это очень помогает при торге и назначении адекватной цены. К слову, есть категория "вечных продавцов" – это те, кто боится продешевить, не понимая происходящего на рынке. Аналитические возможности цифровых агентств помогают клиенту не питать ложных надежд.Третье направление, которое развивают передовые агентства – это система документооборота по объектам недвижимости. Смысл изменения в том, что риелторы добиваются подготовки комплекта документов для покупателя в максимально короткие сроки. Обычно человеку, проявившему интерес к объекту, приходится долго ждать. В цифровую эпоху, когда потребитель привык получать все по одному клику в интернете, а ритм жизни в целом ускоряется, такая практика безнадежно устарела. Покупатель диктует свои правила на рынке, и сфера торговли недвижимостью не исключение. Нужно понимать, что в любой момент ожидания человек может уйти от сделки (подобно тому, как мы закрываем сайт, который "подвисает" и ищем информацию на другом ресурсе). Временные стандарты сегодня очень важны для отрасли.Скоро ли "цифровые агентства" станут стандартом для этой сферы?В мире крупнейшие агентства недвижимости уже давно автоматизируют все то, о чем я рассказал выше. Они вложились в цифровизацию, заказали программистам свои собственные CRM-системы. В России так работают разве что пять крупных компаний. Мелкие и средние игроки используют какие-то доступные программы, но их нельзя назвать полноценными, и целиком автоматизировать основные процессы сопровождения сделки они не могут. Для конечного потребителя - продавца или покупателя - выгода от такой частичной цифровизации будет неочевидна.Какие глубинные проблемы существуют на рынке?Основная проблема – это "бумажная" бюрократия и неэффективный документооборот. Перед государственными органами власти сегодня стоят те же задачи по цифровизации, что и перед бизнесом. В идеале, авторизация информации по объекту недвижимости должна производиться одним кликом, как и обмен сведениями между государственными органами, нотариальной палатой и агентствами недвижимости. Проще говоря, вместо того, чтобы возить бумаги на подпись и ждать сутками своей очереди в "присутственных местах", риелтор будет отправлять документы по интернету, и заниматься вместо этого конкретными задачами – то есть организацией процесса покупки или продажи для клиента.Рынок сильно отстает от реалий цифрового мира. Необходима плотная интеграция между всеми участниками процесса – повторюсь, это все регистрирующие и государственные органы, включая такие инстанции, как психо- и нарко- диспансеры, а также федеральные службы судебных приставов (проверка на банкротства, предыдущие махинации, состояние психики покупателя). Эта интеграция возможна при создании единой информационной сети, которая объединяет все причастные стороны, организации и ведомства. Регистрируя объект в этой сети, человек получал бы не только максимальное количество чистых риелторских услуг, но и объективную оценку рисков сделки от всех государственных и регистрирующих органов.К сожалению, не только ведомства, но сами риелторы недооценивают необходимость цифровизации и её возможности. Даже сейчас многие из них предпочитают вкладывать деньги в личный бренд (то есть в саморекламу), чем осваивать современные технологии и программы. Они работают по рекомендациям и считают, что осведомленность клиента по текущей ситуации, по спросу на объект недвижимости – это сущий пустяк.Типичным является следующий образ мыслей: "рано или поздно мы договоримся о снижении стоимости, я приведу к продавцу потенциальных клиентов, и тогда сделка все равно состоится". Вследствии этого срок эксплуатации объекта затягивается на полгода и более.Есть ли какие-то инновации, которые касаются визуализации объектов?Простым фото или видео на рынке недвижимости (особенно коммерческой и элитной) уже никого не удивить. Мы в агентстве, например, практикуем 3D-съемку, с помощью которой клиент может буквально "заглянуть" в любой уголок, находясь за тысячи километров. Рискую повториться, но в основном все инновации на рынке торговли недвижимостью так или иначе связаны с автоматизацией процессов и CRM-системами, поэтому мы о них так много говорим.Действительно ли сотрудник цифрового агентства может в любой момент получить всю актуальную информацию об объекте и ходе сделки, заглянув в свой смартфон?Да, это так. У нас CRM-система доступна в собственном мобильном приложении, туда стекаются все данные. Уровень проникновения гаджетов в нашу жизнь очень высок, и возможность работать со своего смартфона, не откладывая какие-то моменты на потом ("подождите, я доберусь до офиса, открою компьютер, все посмотрю и перезвоню вам") – это уже стандарт в бизнесе. Например, приходя на первую встречу с клиентом, риелтор может продемонстрировать все технологические возможности агенства с помощью приложения на своем гаджете. И это может стать весомым аргументов в пользу заключения договора.Если цифровизация достигла такого уровня, то нужен ли сегодня вообще агент по недвижимости?Хороший вопрос. На самом деле, когда мы только начинали внедрять автоматизацию и цифровые решения, очень многие наши сотрудники переживали о том, что современные технологии смогут заменить агента. К сожалению - или к счастью, - заменить специалиста они полностью не смогут, потому что человеческие компетенции очень важны при продаже или поиске объекта недвижимости. Важно не только обладать информацией, но и грамотно её интерпретировать для клиентов.Покупка или продажа объекта недвижимости – это, как правило, распоряжение одним из самых главных активов. На 99% – это холодный расчет, однако есть и эмоциональный аспект. Зачастую именно от него зависит успех сделки. И в этом контексте ярко проявляется незаменимая роль риелтора в части убеждения, подачи информации, которую не сможет сыграть никакая цифровая система.Какие еще технологии хотелось бы внедрить?Уже сейчас Росреестр переходит на использование блокчейн-технологии, которая обеспечивает достоверную передачу информации. Благодаря блокчейну повышаются гарантии правомерности сделки, ее юридической чистоты. Примерно 80% объектов недвижимости сегодня приобретаются с использованием заемных денежных средств (ипотеки). Поэтому огромное количество банков сильно заинтересовано в том, чтобы сделка была более простой, быстрой и прозрачной. Ипотека сопряжена с со страхованием, необходимыми первичным обязательствами андеррайтингом объектов недвижимости. Это огромное число согласований и проверок, которые и должен оптимизировать блокчейн.Единая информационная экосистема также позволила бы упростить процессы для всех участников: например, для банков в части ипотеки, а для клиентов – регистрации перехода права собственности, которая занимает сегодня 10-14 дней. В идеале эта процедура должна осуществляться за один час, без трат колоссального временного ресурса и нервной энергии.