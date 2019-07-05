Временно исполнять обязанности директора Ярославского театра драмы имени Волкова будет заместитель директора по финансам Юлия Серова. Соответствующее заявление сделал глава Министерства культуры Владимир Мединский.

Временно исполнять обязанности директора Ярославского театра драмы имени Волкова будет заместитель директора по финансам Юлия Серова. Соответствующее заявление сделал глава Министерства культуры Владимир Мединский.Ранее сообщалось, что художественному руководителю старейшего в России театра Евгению Марчелли был объявлен выговор из-за случившегося конфликта с директором Алексеем Туркаловым. Пояснялось, что худрук не смог наладить дисциплину в театре, а возникший разлад привел к репутационным потерям. Туркалов был уволен, а Марчелли сам решил написать заявление об уходе.В связи со случившимся Министерство культуры приняло кадровые решения. Владимир Мединский сообщил, что театральный сезон закончился и труппа ушла в отпуск до 20 августа. Уже с 24 августа театр уезжает на гастроли по городам Сибири. Потому принято решение до 20 августа назначить временно исполняющим обязанности директора театра заместителя директора по финансам Юлию Серову, сообщается на сайте Министерства культуры.Такое решение Мединский объяснил тем, что Серова — заслуженный, опытный сотрудник. "Я думаю, что никаких финансовых проблем в эти два месяца в театре не будет", — резюмировал глава Министерства культуры.