Соревнования организуют полицейские, комиссия по делам несовершеннолетних и администрация города в рамках комплексной операции «Подросток».

Во Владимире на базе «Городского центра здоровья» прошел ежегодный летний турнир по мини-футболу среди подростков, состоящих на профилактическом учёте в подразделении по делам несовершеннолетних УМВД России по г. Владимиру.Мероприятие, проводимое в рамках операции «Подросток», ежегодно совместно организуют полицейские, комиссия по делам несовершеннолетних и администрация города. Оно направлено на профилактику правонарушений в среде подростков.В этом году в турнире приняли участие более мальчишки из всех районов областного центра.Все команды показали интересную, напряженную игру. Лучшие игроки получили возможность сразиться в дружеском мачте со сборной сотрудников полиции областного и городского УМВД.По итогам кубок и медали победителей получила команда Ленинского района. Второе место заняла команда Фрунзенского района, третье – Октябрьского. Ребятам также вручили грамоты участников турнира и памятные подарки.Неформальное общение со сверстниками и полицейскими, привлечение интереса к спорту, по мнению организаторов, являются одними из лучших инструментов воспитания «трудных подростков».