Для граждан – это экономия времени и сил, для «Владимиртеплогаза» – экономия средств

Для граждан – это экономия времени и сил, для «Владимиртеплогаза» – экономия средств«Владимиртеплогаз» подписал договор о сотрудничестве с Единым расчётно-информационным центром (ЕРИЦ) Владимирской области. Теперь услуги компании включат в состав единого платёжного документа.«Мы приняли такое решение для комфорта потребителей. Оно абсолютно в рамках политики областной администрации, направленной на повышение качества жизни населения 33-го региона. Оплата по единому платёжному документу выгодна для всех. Для граждан – это экономия времени и сил, для «Владимиртеплогаза» – экономия средств. Освободившиеся ресурсы пойдут на реконструкцию сетей и установку новых современных котельных», – рассказал гендиректор «Владимиртеплогаза» Александр Королев.Опыт сотрудничества у компаний большой: через ЕРИЦ услуги компании оплачивают 230 тысяч абонентов в Коврове, Муроме, а также в Селивановском районе.Как отметил гендиректор регионального ЕРИЦ Дмитрий Ермолаев, за последние годы в компании проделали огромную работу по повышению клиентоориентированности. Полная информация по лицевому счёту, удалённая оплата через QR-коды и кредитные организации, и все это – без комиссии.