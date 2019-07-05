Спикер Госдумы Вячеслав Володин раскритиковал членов Единой России, забравшихся на политический подиум. Председатель нижней палаты призвал их быть ближе к людям.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин раскритиковал членов "Единой России", "забравшихся на политический подиум". Председатель нижней палаты призвал их быть ближе к людям."Спуститесь на землю и слушайте людей!" – сказал спикер Госдумы в беседе с изданием . Такое заявление председатель нижней палатысделал по итогам политической конференции "Единой России", котораяпрошла в пятницу, 5 июля.По словам законодателя, единороссы должны научитьсяразговаривать с людьми, слышать их и искать решение проблем, которые озвучиваютграждане.Председатель нижней палаты выразил согласие спремьер-министром Дмитрием Медведевым. "Правильно он сказал, что "ЕдинаяРоссия" должна быть открытой партией, единороссы должны общаться с людьми,решать их проблемы. Необходимо спуститься с политического подиума на землю,научиться разговаривать с людьми, слышать их и искать решение проблем, которыеони поднимают", – сказал спикер Госдумы.Володин подчеркнул, что это касается всех. "И тех, ктоизбран во власть по одномандатным округам, и тех, кто прошел по партийномусписку", – подчеркнул спикер Госдумы.Акцент на уважении к гражданам сделал президент РоссииВладимир Путин в послании Федеральному собранию в феврале этого года.Комментируя выступление главы государства, Вячеслав Володинпризвал чиновников и депутатов научиться сопереживанию, быть ближе к простымлюдям."Чиновники, которые ведут себя по‑хамски, просто должнысменить работу",– уверен спикер Госдумы.