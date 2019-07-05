Спикер Госдумы Вячеслав Володин раскритиковал членов Единой России, забравшихся на политический подиум. Председатель нижней палаты призвал их быть ближе к людям.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин раскритиковал членов "Единой России", "забравшихся на политический подиум". Председатель нижней палаты призвал их быть ближе к людям.
"Спуститесь на землю и слушайте людей!" – сказал спикер Госдумы в беседе с изданием . Такое заявление председатель нижней палаты
сделал по итогам политической конференции "Единой России", которая
прошла в пятницу, 5 июля.
По словам законодателя, единороссы должны научиться
разговаривать с людьми, слышать их и искать решение проблем, которые озвучивают
граждане.
Председатель нижней палаты выразил согласие с
премьер-министром Дмитрием Медведевым. "Правильно он сказал, что "Единая
Россия" должна быть открытой партией, единороссы должны общаться с людьми,
решать их проблемы. Необходимо спуститься с политического подиума на землю,
научиться разговаривать с людьми, слышать их и искать решение проблем, которые
они поднимают", – сказал спикер Госдумы.
Володин подчеркнул, что это касается всех. "И тех, кто
избран во власть по одномандатным округам, и тех, кто прошел по партийному
списку", – подчеркнул спикер Госдумы.
Акцент на уважении к гражданам сделал президент России
Владимир Путин в послании Федеральному собранию в феврале этого года.
Комментируя выступление главы государства, Вячеслав Володин
призвал чиновников и депутатов научиться сопереживанию, быть ближе к простым
людям.
"Чиновники, которые ведут себя по‑хамски, просто должны
сменить работу",
– уверен спикер Госдумы.