Крупнейший в стране музыкальный оупен-эйр Нашествие за 20 лет прошел грандиозный путь: от безбашенного рок-слета до мультиформатного, современного и комфортного культурного события. Накануне старта Нашествия-2019 генеральный директор ЗАО «Мультимедиа Холдинг» Евгения Киселева дала интервью.

Крупнейший в стране музыкальный оупен-эйр "Нашествие" за два десятка лет прошел действительно грандиозный путь: от "безбашенного рок-слета" до мультиформатного, современного и комфортного культурного события."Нашествие" ждут весь год, возможно, как одно из лучших приключений, пережитых в жизни, ведь каждый фестиваль не похож на предыдущий. Уникальный состав участников, десятки познавательных и развлекательных зон, новые знакомства и незабываемые эмоции – эти впечатления многие гости хранят по нескольку лет, возвращаясь на "главное приключение года" снова и снова.За 20 лет существования "Нашествия" выросло целое поколение зрителей: многие и сейчас знакомятся на фестивале, а затем приезжают с детьми, всей семьей.Фестиваль, впервые прошедший в московском ДК Горбунова в далеком 1999 году, растет и не стареет; сохраняя уникальность формата, продолжает смотреть в будущее и преподносить своим гостям все самое актуальное и интересное.Накануне старта "Нашествия"-2019, посвященного 20-летнему пути, генеральный директор ЗАО "Мультимедиа Холдинг" Евгения Киселева дала интервью.- В чем особенность фестиваля "Нашествие" и как родился слоган "главное приключение года"?- Главная особенность – это впечатляющая история длиною в 20 лет, долгая успешная жизнь и, безусловно, сила бренда. "Нашествие" – это название знает почти каждый. А слоган "главное приключение года» родился из слогана "главное приключение лета" тогда, когда мы поняли, что билеты на следующий фестиваль наши гости начинают покупать, как только над фестивальным полем прозвучали финальные аккорды, а в небе появились залпы салюта. Наша публика действительно ждет это событие целый год и активно участвует во всем, что происходит.- Многие зрители ждут фестиваль весь год. За какой период начинается подготовка и что сейчас делается на финальной стадии?- Мы объявили даты и начали продавать билеты на "Нашествие"-2019 еще прошлым летом, на следующее утро, как завершился прошлогодний фестиваль. Основная подготовка начинается в декабре: мы бронируем гостиничный фонд, намечаем планировку поля, встречаемся с администрацией области и так далее. Чем ближе к датам проведения, тем сильнее активность, а пиковая загрузка начинается где-то за 2 месяца до открытия входных гейтов.- "Нашествие" сегодня — это не только музыка, но и инфраструктура. Насколько она увеличена в этом году и что изменилось?- По части инфраструктурных решений и нововведений мы совершенствуемся от года к году. Стараемся сделать так, чтобы не было пробок на въездах и очередей на входах, чтобы было достаточно туалетов и душевых кабин, хватало парковочных мест. В этом году делаем освещение, чтобы людям было комфортно находится в темное время суток на поле. Это ведь еще и очень красиво! А также стараемся максимально разнообразить торговые точки на поле, чтобы у гостей был как можно более широкий выбор в плане блюд, напитков и сувенирной продукции.Немузыкальная программа тоже стала более насыщенной: масса лекций, мастер-классов, кинопоказов проходит в этом году в "Лектории", "Библио-шатре", есть спортивные активности, детские и выставочные зоны. Мы продолжаем работать над тем, чтобы гостям было у нас максимально комфортно.- В 2019 году фестиваль неофициально начинается 18 июля. Почему решили расширить формат на 4 дня, будет ли это традицией?- Этот юбилейный для фестиваля год. "Нашествию" — 20 лет. Конечно, хочется, чтобы этот праздник продлился чуть дольше, поэтому сюрпризы мы запланировали уже в четверг – это выступление группировки "Ленинград" и Глеба Самойлова с оркестром. Но посмотрим, как на это отреагирует публика, смогут ли гости приехать на день раньше. Ведь 90 процентов нашей аудитории — это взрослые, состоявшиеся люди, работающие и достаточно занятые. Если четверг станет востребованным, то вполне возможно, что у "Нашествия" появится еще один официальный фестивальный день.- Расскажите о медицине на фестивале. Куда обращаться в случае экстренных случаев и сможет ли быстро доехать скорая?- Да, конечно, этот момент отработан на 200 процентов. На территории есть полноценный госпиталь, где смогут оказать всю необходимую помощь. На поле находится сразу несколько дежурных автомобилей скорой помощи, готовых выехать в любой момент и, при необходимости, оперативно доставить людей в больницы, которые также проинформированы должным образом и готовы принять людей и оказать им помощь. Надеемся, что в этом году, как обычно, гости фестиваля будут обращаться только с порезами и мелкими травмами, и скорая помощь никому не понадобится.- Можно ли будет приехать с домашними животными и что нельзя проносить на фестиваль?- К сожалению, мы не разрешаем пребывание животных на поле. Также запрещено проносить на поле оружие, колющие и режущие предметы, газовые и другого рода горелки, воспламеняющиеся жидкости и любого рода стекло. Это не наша прихоть, прежде всего это связано с безопасностью пребывания гостей на площадке.- Расскажите о детской развлекательной программе.- Мы любим, когда к нам приезжают дети любого возраста. Мы готовим для них детские зоны, начиная от игровых площадок с батутами, полосами препятствий до выступлений анимации и клоунов. В "Библио-шатре" юных гостей ждут интересные книги, настольные игры и лекции по истории комиксов. В "Лектории" мы покажем несколько мультфильмов.А еще в этом году Фонд Валентина Серова будет проводить интересную активность для наших маленьких посетителей – мастер-классы по рисованию, аппликациям, созданию объемных открыток и панно. Хотя, я почему-то уверена, что эти мастер-классы будут пользоваться успехом и у многих взрослых гостей.