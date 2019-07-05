Вратарь сборной Чили по футболу Габриэль Ариас получил в свой адрес множество угроз расправы с ним и его родственниками после проигрангого полуфинала Кубка Америки. Чилийская команда была разгромлена сборной Перу со счётом 3:0.

Вратарь сборной Чили по футболу Габриэль Ариас получил в свой адрес множество угроз расправы с ним и его родственниками после проигрангого полуфинала Кубка Америки. Чилийская команда была разгромлена сборной Перу со счётом 3:0.Угрозы поступали Ариасу неслучайно. По ходу матча он совершил несколько ошибок, одна из которых обернулась голом в ворота Чили. В частности, он необдуманно покинул свои владения, оставил ворота пустыми и был обыгран соперником — как результат, перуанцы забили.Разгневанные болельщики принялись писать Ариасу в Instagram угрозы, сообщает Чемпионат.Com. Количество подобных сообщений испугало игрока и он удалил свой аккаунт в соцсети.