Певицу и артиста связывают теплые отношения. Об этом рассказала жена Влада Топалова – телеведущая Регина Тодоренко.

Певицу и артистасвязывают теплые отношения. Об этом рассказала жена Влада Топалова – телеведущаяРегина Тодоренко.Тодоренко рассказала о звездах,побывавших на ее шоу. При этом телеведущая призналась, что в список новыхгероев обычно попадают знаменитости, выбранные редакторской-режиссерскойкомандой.Примечательно, что со многими персонамижена Влада Топалова даже не знакома. Чтобы пригласить артиста на съемки шоу"Пятница с Региной", Тодоренко пользуется соцсетями, отправляя человеку заявку.Одной из гостей шоу стала и поющая ведущаяОльга Бузова. Примечательно, что она согласилась прийти на съемочную площадку именноблагодаря Владу Топалову. По словам Регины Тодоренко, Бузова поддерживаеттеплые дружеские отношения с ее мужем. Они были достаточно близки для того,чтобы певец предложил ей стать героиней шоу Тодоренко."СБузовой мне еще очень помог Влад, потому что он с ней в теплых отношениях,спросил: "Пойдешь к Регинке сниматься?". Она говорит: "Конечно, почему нет!"Может, есть кредит доверия ко мне у зрителя", – цитирует жену "Домашнийочаг".Напомним,ранее и Регина Тодоренко сыграли свадьбу в итальянском Соренко. Наторжество они пригласили только самых близких и друзей.