Певицу и артиста
связывают теплые отношения. Об этом рассказала жена Влада Топалова – телеведущая
Регина Тодоренко.
Певицу и артиста
связывают теплые отношения. Об этом рассказала жена Влада Топалова – телеведущая
Регина Тодоренко.
Тодоренко рассказала о звездах,
побывавших на ее шоу. При этом телеведущая призналась, что в список новых
героев обычно попадают знаменитости, выбранные редакторской-режиссерской
командой.
Примечательно, что со многими персонами
жена Влада Топалова даже не знакома. Чтобы пригласить артиста на съемки шоу
"Пятница с Региной", Тодоренко пользуется соцсетями, отправляя человеку заявку.
Одной из гостей шоу стала и поющая ведущая
Ольга Бузова. Примечательно, что она согласилась прийти на съемочную площадку именно
благодаря Владу Топалову. По словам Регины Тодоренко, Бузова поддерживает
теплые дружеские отношения с ее мужем. Они были достаточно близки для того,
чтобы певец предложил ей стать героиней шоу Тодоренко.
"С
Бузовой мне еще очень помог Влад, потому что он с ней в теплых отношениях,
спросил: "Пойдешь к Регинке сниматься?". Она говорит: "Конечно, почему нет!"
Может, есть кредит доверия ко мне у зрителя", – цитирует жену "Домашний
очаг".
Напомним,
ранее и Регина Тодоренко сыграли свадьбу в итальянском Соренко. На
торжество они пригласили только самых близких и друзей.