Владимир Зеленский хуже Виктора Януковича – ему потребовалось гораздо меньше времени, чтобы восстановить против себя народ Украины. Действия нового президента контролируются из Москвы – и это ведет к подготовке нового Майдана, уверены украинские эксперты.

Владимир Зеленский хуже Виктора Януковича – емупотребовалось гораздо меньше времени, чтобы восстановить против себя народУкраины. Действия нового президента контролируются из Москвы – и это ведет кподготовке нового Майдана, уверены украинские эксперты.Немногочисленные акции протеста против Владимира Зеленского,устроенные на днях националистами в Киеве, сопровождаются более хорошоподготовленной информационной кампанией. Поводом для выступлений сталарегистрация ближайшего соратника Виктора Януковича Андрея Клюева и блогераАнатолия Шария кандидатами в народные депутаты.