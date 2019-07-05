Владимир Зеленский хуже Виктора Януковича – ему
потребовалось гораздо меньше времени, чтобы восстановить против себя народ
Украины. Действия нового президента контролируются из Москвы – и это ведет к
подготовке нового Майдана, уверены украинские эксперты.
Владимир Зеленский хуже Виктора Януковича – ему
потребовалось гораздо меньше времени, чтобы восстановить против себя народ
Украины. Действия нового президента контролируются из Москвы – и это ведет к
подготовке нового Майдана, уверены украинские эксперты.
Немногочисленные акции протеста против Владимира Зеленского,
устроенные на днях националистами в Киеве, сопровождаются более хорошо
подготовленной информационной кампанией. Поводом для выступлений стала
регистрация ближайшего соратника Виктора Януковича Андрея Клюева и блогера
Анатолия Шария кандидатами в народные депутаты.