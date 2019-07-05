Солист группы Иванушки Кирилл Андреев стал гостем шоумена Бориса Корчевникова. В студии программы Судьба человека телеканала Россия 1 певец высказался о смерти коллеги по цеху Игоря Сорина.

Солист группы "Иванушки" Кирилл Андреев стал гостем шоумена БорисаКорчевникова. В студии программы "Судьба человека" телеканала "Россия 1" певец высказалсяо смерти коллеги по цеху Игоря Сорина.Рассказывая о работе в "Иванушках" Кирилл Андреев не могобойти тему гибели Игоря Сорина, а также не вспомнить скоропостижную кончину ещеодного солиста бой-бенда Олега Яковлева. По мистическому совпадению, когда речьзашла о смерти, на съемочной площадке ток-шоу "Судьба человека" случилось нечтонеобычное."Ты знаешь, что произошло? Мы заговорили с тобой про Олега ипро Игоря, и в студии погас свет", – сообщил перепуганный Борис Корчевниковгостю. "Прямо как знак сверху", – ответил ему Кирилл Андреев.После солист группы "Иванушки" поведал, что обстоятельства смертиИгоря Сорина кажутся ему очень странными. "Это какая-то непонятная история.Трагический случай. Игорь очень сильно любил жизнь. Никто у нас в группе неверил, что это самоубийство. Речи о самоубийстве не могло быть. Это полностьюисключено", – сообщил Кирилл Андреев в студии .По словам вокалиста, в день смерти Сорина, "Иванушки" были нагастролях в одном из российских городов. Перед концертом все музыканты облачилисьв черное. "Это был один из самых эмоциональных концертов в моей жизни. Быломного слез в тот вечер", – признался Андреев.Кирилл рассказал, что другой солист коллектива АндрейГригорьев-Аполлонов навещал Сорина в больнице незадолго до кончины. После онрассказал коллегам, что увидел в глазах Игоря печаль, как будто музыкантсожалел о случившемся. В студии Андреев, что уже тогда было понятно, что если ихдруг выживет, то останется тяжелым инвалидом.Напомним, в марте 1998 года Игорь Сорин покинул группу "Иванушки",в сентябре того же года артиста нашли лежащим под окнами многоэтажного дома, набалконе шестого этажа была найдена предсмертная записка Сорина. Следы наркотиков и алкоголя в крови артиста обнаружены не были. Вокалист скончалсячерез несколько дней после происшествия.Еще один солист группы "Иванушки" Олег Яковлев умер в июне2017 года от остановки сердца. За день до кончины артист попал в больницу с диагнозом"двусторонняя пневмония, вызванная циррозом печени". В 2018 году продюсер ИгорьМатвиенко, отвечая на вопрос об истинных причинах смерти солистов "Иванушек",отметил, что Олега Яковлева погубила зависимость от алкоголя, а Игоря Сорина —зависимость от наркотиков.