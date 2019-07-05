Солист группы Иванушки Кирилл Андреев стал гостем шоумена Бориса
Корчевникова. В студии программы Судьба человека телеканала Россия 1 певец высказался
о смерти коллеги по цеху Игоря Сорина.
Солист группы "Иванушки" Кирилл Андреев стал гостем шоумена Бориса
Корчевникова. В студии программы "Судьба человека" телеканала "Россия 1" певец высказался
о смерти коллеги по цеху Игоря Сорина.
Рассказывая о работе в "Иванушках" Кирилл Андреев не мог
обойти тему гибели Игоря Сорина, а также не вспомнить скоропостижную кончину еще
одного солиста бой-бенда Олега Яковлева. По мистическому совпадению, когда речь
зашла о смерти, на съемочной площадке ток-шоу "Судьба человека" случилось нечто
необычное.
"Ты знаешь, что произошло? Мы заговорили с тобой про Олега и
про Игоря, и в студии погас свет", – сообщил перепуганный Борис Корчевников
гостю. "Прямо как знак сверху", – ответил ему Кирилл Андреев.
После солист группы "Иванушки" поведал, что обстоятельства смерти
Игоря Сорина кажутся ему очень странными. "Это какая-то непонятная история.
Трагический случай. Игорь очень сильно любил жизнь. Никто у нас в группе не
верил, что это самоубийство. Речи о самоубийстве не могло быть. Это полностью
исключено", – сообщил Кирилл Андреев в студии .
По словам вокалиста, в день смерти Сорина, "Иванушки" были на
гастролях в одном из российских городов. Перед концертом все музыканты облачились
в черное. "Это был один из самых эмоциональных концертов в моей жизни. Было
много слез в тот вечер", – признался Андреев.
Кирилл рассказал, что другой солист коллектива Андрей
Григорьев-Аполлонов навещал Сорина в больнице незадолго до кончины. После он
рассказал коллегам, что увидел в глазах Игоря печаль, как будто музыкант
сожалел о случившемся. В студии Андреев, что уже тогда было понятно, что если их
друг выживет, то останется тяжелым инвалидом.
Напомним, в марте 1998 года Игорь Сорин покинул группу "Иванушки",
в сентябре того же года артиста нашли лежащим под окнами многоэтажного дома, на
балконе шестого этажа была найдена предсмертная записка Сорина. Следы наркотиков и алкоголя в крови артиста обнаружены не были. Вокалист скончался
через несколько дней после происшествия.
Еще один солист группы "Иванушки" Олег Яковлев умер в июне
2017 года от остановки сердца. За день до кончины артист попал в больницу с диагнозом
"двусторонняя пневмония, вызванная циррозом печени". В 2018 году продюсер Игорь
Матвиенко, отвечая на вопрос об истинных причинах смерти солистов "Иванушек",
отметил, что Олега Яковлева погубила зависимость от алкоголя, а Игоря Сорина —
зависимость от наркотиков.