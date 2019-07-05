Певица из-за плотного концертного графика не может постоянно находиться дома. Заботу о младшем сыне Гекторе Анна Седокова частично возложила на свою наследницу Алину.

Певица из-за плотного концертного графика неможет постоянно находиться дома. Заботу о младшем сыне Гекторе Анна Седокова частичновозложила на свою наследницу Алину.36-летняя исполнительница вовсем может положиться на свою дочь. Девочка, несмотря на свои годы, помогаетмаме воспитывать братика, со всей ответственностью относясь к статусу старшейсестры.Из-за частых выступлений, съемок и репетиций Анна Седокова не можетотдавать себя материнству. И ее очень выручает Алина. При этом артистка утверждает,что сама никогда не просила девочку о помощи."Это ее самостоятельное решение, я считаю, что если уж старшие детии помогают с младшими, то это должна быть их собственная инициатива. Да и слова"ревность" в нашей семье нет", – цитирует анну Седокову Peopletalk. Знаменитость не скрывает, чтоее дети живут дружно.Отметим, у экс-солистки группы "ВИА Гра" трое детей: восьмилетняяМоника живет со своим отцом – экс-супругом – бизнесменомМаксимом Чернявским. После расставания с ним звезда родила сына Гектора вотношениях с новым избранником, но их роман продлился недолго.Какписали "Дни.ру", осталась наедине с проблемами во время тяжелогоразвода с Максимом Чернявским. Все подруги предали певицу, приняв сторонубывшего мужа. За время тяжелой и мучительной процедуры развода певицу дажепытались лишить материнских прав.