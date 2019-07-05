Певица из-за плотного концертного графика не
может постоянно находиться дома. Заботу о младшем сыне Гекторе Анна Седокова частично
возложила на свою наследницу Алину.
Певица из-за плотного концертного графика не
может постоянно находиться дома. Заботу о младшем сыне Гекторе Анна Седокова частично
возложила на свою наследницу Алину.
36-летняя исполнительница во
всем может положиться на свою дочь. Девочка, несмотря на свои годы, помогает
маме воспитывать братика, со всей ответственностью относясь к статусу старшей
сестры.
Из-за частых выступлений, съемок и репетиций Анна Седокова не может
отдавать себя материнству. И ее очень выручает Алина. При этом артистка утверждает,
что сама никогда не просила девочку о помощи.
"Это ее самостоятельное решение, я считаю, что если уж старшие дети
и помогают с младшими, то это должна быть их собственная инициатива. Да и слова
"ревность" в нашей семье нет", – цитирует анну Седокову Peopletalk. Знаменитость не скрывает, что
ее дети живут дружно.
Отметим, у экс-солистки группы "ВИА Гра" трое детей: восьмилетняя
Моника живет со своим отцом – экс-супругом – бизнесменом
Максимом Чернявским. После расставания с ним звезда родила сына Гектора в
отношениях с новым избранником, но их роман продлился недолго.
Как
писали "Дни.ру", осталась наедине с проблемами во время тяжелого
развода с Максимом Чернявским. Все подруги предали певицу, приняв сторону
бывшего мужа. За время тяжелой и мучительной процедуры развода певицу даже
пытались лишить материнских прав.