Известный российский дрессировщик возмущен происходящим в западном кинематографе. Эдгард Запашный осуждают излишнюю толерантность.

Известный российский дрессировщик возмущен происходящим в западномкинематографе. Эдгард Запашный осуждают излишнюю толерантность.Артист отреагировал на новость о том,что в новой экранизации сказки "Русалочка" главная роль досталась темнокожей RnB-исполнительницеХалли Бейли. 19-летняя певица является протеже знаменитой певицы Бейонсе, дляюной прелестницы роль всеми любимой Ариэль станет кинодебютом.В связи с этим Эдгард Запашный заметил, что происходящее на Западе все больше начинает походить на абсурд. Он написал об этом в личном Instagram."В новом фильме компании Дисней "Русалочку" будет игратьтемнокожая актриса!!!🤷‍♂️ Вкакой стране мира сейчас притесняют негров(это Русское слово не несущеенегатива и мне плевать на некоторую схожесть с английским словом!)!,что они такактивно продвигают свои позиции!? Почему общество ведется на эту фигню!? (здесьи далее орфография и пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.)" – отметил взбешенный .Дрессировщик выразилопасение, что вскоре мы сможем лицезреть Белоснежку в исполнении "чернокожегогея-инвалида". "Я не расист, не гомофоб, но меня просто удивляет все это", – резюмировалЭдгард.Мнения пользователей Сети по поводу новой Русалочкиразделились. Кто-то поддержал гнев , другие же упрекнулиартиста в ограниченности мышления, мол, Ариэль вымышленный персонаж, а, значит, можетвыглядеть как угодно.