Известный российский дрессировщик возмущен происходящим в западном
кинематографе. Эдгард Запашный осуждают излишнюю толерантность.
Известный российский дрессировщик возмущен происходящим в западном
кинематографе. Эдгард Запашный осуждают излишнюю толерантность.
Артист отреагировал на новость о том,
что в новой экранизации сказки "Русалочка" главная роль досталась темнокожей RnB-исполнительнице
Халли Бейли. 19-летняя певица является протеже знаменитой певицы Бейонсе, для
юной прелестницы роль всеми любимой Ариэль станет кинодебютом.
В связи с этим Эдгард Запашный заметил, что происходящее на Западе все больше начинает походить на абсурд. Он написал об этом в личном Instagram.
"В новом фильме компании Дисней "Русалочку" будет играть
темнокожая актриса!!!🤷♂️ В
какой стране мира сейчас притесняют негров(это Русское слово не несущее
негатива и мне плевать на некоторую схожесть с английским словом!)!,что они так
активно продвигают свои позиции!? Почему общество ведется на эту фигню!? (здесь
и далее орфография и пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.)" – отметил взбешенный .
Дрессировщик выразил
опасение, что вскоре мы сможем лицезреть Белоснежку в исполнении "чернокожего
гея-инвалида". "Я не расист, не гомофоб, но меня просто удивляет все это", – резюмировал
Эдгард.
Мнения пользователей Сети по поводу новой Русалочки
разделились. Кто-то поддержал гнев , другие же упрекнули
артиста в ограниченности мышления, мол, Ариэль вымышленный персонаж, а, значит, может
выглядеть как угодно.