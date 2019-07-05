Команда Прямого эфира отправилась в Тулун Иркутской области, где после разрушительных наводнений тысячи людей остались без крова и имущества. Есть погибшие и пропавшие без вести. Оказалось, что жителей к эвакуации не призывали, а дамбу за 54 миллиона в 2006-2009 годах построили из мусора.

Команда "Прямого эфира" отправилась в Тулун Иркутской области, где после разрушительных наводнений тысячи людей остались без крова и имущества. Есть погибшие и пропавшие без вести.Как людям жить дальше? И кто виноват в том, что люди не были готовы к большой воде? Корреспонденты программы на месте катастрофы пытались найти ответы на эти вопросы.Люди рассказывают, что наводнение застало их врасплох. Гостям в студии показали ролик, в котором за сутки до разгула стихии региональное правительство предупреждает жителей пострадавших населенных пунктов о грядущем подъеме воды, но в нем – ни слова о необходимости эвакуации.Большинство людей называют все утверждения властей о якобы курсировавших автомобилях с оповещениями враньем.По словам местных жителей, мэр Тулуна, наоборот, всех успокаивал – говорил, что вода выше дамбы точно не поднимется.Андрей Малахов рассказывает, что мэр Тулуна Юрий Карих в 2014 был осужден за мошенничество – им два года занималось следствие."Вступив в должность, Карих заморозил все строительство и программу переселения из ветхого жилья, поднял себе зарплату, а теперь жалуется, что нет денег на систему оповещения", — рассказывает Малахов.Кроме того, как ему стало известно, мэр Нижнеудинска в разгар стихии использовал технику для благоустройства своего участка.Журналист и телеведущий телеканала "Россия 1" Эрнест Мацкявичус напоминает, что местные власти рассчитывали на Тулунскую дамбу, которую строили после наводнения в Тулуне 2006 года и сдали в 2009-м.Тогда чиновники обещали, что она простоит 100 лет, но выдержала всего десять.Местные жители рассказывают: еще когда строилась дамба, они жаловались, что вместо камней и глины ее насыпали из мусора, который свозили со всей округи. Но их никто не услышал.Тележурналист Тимофей Баженов, со своей стороны, обращает внимание на то, что люди живут в опасной пойме уже 40 лет, а подавляющее большинство домов в Тулуне – незарегистрированный самострой, поскольку контроля за строительством тут не велось с советских времен.По его словам, построить дамбу, которая создавала бы иллюзию безопасности, было дешевле, чем расселять людей.Сейчас иркутский губернатор Сергей Левченко обещает за счет казны предоставлять пострадавшим несколько вариантов жилья в ближайших районах или выдавать сертификаты на жилье, которые будут действительны на всей территории области.Но что спровоцировало наводнение: экстремальные осадки и неправильный прогноз погоды (как говорит иркутский губернатор), таяние ледника или незаконная вырубка леса?Почему мэр Тулуна отговаривал горожан от эвакуации? Действительно ли дамба лишь усугубила ситуацию? Кто был подрядчиком ее строительства и куда делись выделенные на нее 54 миллиона?Виноваты ли сами люди, живущие в зоне риска, в том, что были не готовы спасаться? Кто и как помогает пострадавшим, и возможны ли эпидемии в районе ЧП?Корреспонденты и ведущий программы Андрей Малахов в "Прямом эфире" пытались найти ответы на эти вопросы.