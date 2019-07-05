Футболист Дмитрий Тарасов и его супруга Анастасия Костенко весело провели время на свадьбе известного рэпера T-killah. Между тем наряд, в котором заявилась на торжество жена спортсмена, у многих вызвал недоумение.

Футболист Дмитрий Тарасов и его супруга Анастасия Костенковесело провели время на свадьбе известного рэпера T-killah. Между темнаряд, в котором заявилась на торжество жена спортсмена, у многих вызвал недоумение.В личном Instagram Анастасия Костенко опубликовала несколькофото с праздника. На снимках она позирует вкомпании мужа и брачующихся.Поклонники обратили внимание на необычное платье Анастасии ярко-салатовогоцвета. Многие пришли к выводу, что супруга футболиста пропала впросак с выборомнаряда. Облачение знаменитости интернет-обыватели посчитали безвкусным, о чемнезамедлительно сообщили в комментариях к публикации."Платье, конечно… бабу из села вывезти можно…", "Фасон ицвет платья устаревшие. Костюм у Димы дорого смотрится, ткани натуральные ицвет спокойный. А платье вырви глаз", "Цвет все испортил. Такая красиваядевочка и тут подстава-платье", "Платье хуже рыночного китайского", "Насть,взять и спрятать свою фигуру в зеленое несуразное платье... Ты дома в шортахшикарнее выглядишь", Насчет Насти – все понятно красивая, ну симпатичная, покрайней мере. Худенькая. Но мне тоже не понравилось платье. Ну не может бытьчтобы почти всем, 90% людей не понравилось платье. Может у нас у всех массовыйимбицилизм..." – рассуждали подписчики Анастасии Костенко.Супруга Дмитрия Тарасова терпеть нападки пользователей Сетине стала. Она попыталась вежливо поставить недоброжелателей на место. П словам, всем присутствующим на свадьбе ее наряд очень понравился, втот вечер она услышала множество комплиментов по поводу своего внешнего вида."Я не хочу кому-тонравиться и загонять себя в рамки", – заявила .