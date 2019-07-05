Футболист Дмитрий Тарасов и его супруга Анастасия Костенко
весело провели время на свадьбе известного рэпера T-killah. Между тем
наряд, в котором заявилась на торжество жена спортсмена, у многих вызвал недоумение.
Футболист Дмитрий Тарасов и его супруга Анастасия Костенко
весело провели время на свадьбе известного рэпера T-killah. Между тем
наряд, в котором заявилась на торжество жена спортсмена, у многих вызвал недоумение.
В личном Instagram Анастасия Костенко опубликовала несколько
фото с праздника. На снимках она позирует в
компании мужа и брачующихся.
Поклонники обратили внимание на необычное платье Анастасии ярко-салатового
цвета. Многие пришли к выводу, что супруга футболиста пропала впросак с выбором
наряда. Облачение знаменитости интернет-обыватели посчитали безвкусным, о чем
незамедлительно сообщили в комментариях к публикации.
"Платье, конечно… бабу из села вывезти можно…", "Фасон и
цвет платья устаревшие. Костюм у Димы дорого смотрится, ткани натуральные и
цвет спокойный. А платье вырви глаз", "Цвет все испортил. Такая красивая
девочка и тут подстава-платье", "Платье хуже рыночного китайского", "Насть,
взять и спрятать свою фигуру в зеленое несуразное платье... Ты дома в шортах
шикарнее выглядишь", Насчет Насти – все понятно красивая, ну симпатичная, по
крайней мере. Худенькая. Но мне тоже не понравилось платье. Ну не может быть
чтобы почти всем, 90% людей не понравилось платье. Может у нас у всех массовый
имбицилизм..." – рассуждали подписчики Анастасии Костенко.
Супруга Дмитрия Тарасова терпеть нападки пользователей Сети
не стала. Она попыталась вежливо поставить недоброжелателей на место. П словам
, всем присутствующим на свадьбе ее наряд очень понравился, в
тот вечер она услышала множество комплиментов по поводу своего внешнего вида.
"Я не хочу кому-то
нравиться и загонять себя в рамки", – заявила .