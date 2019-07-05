Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Фейсбуке иронично отреагировала на слова главы МИД Британии Джереми Ханта о стратегической неопределенности. Мы теперь знаем, в чем заключается стратегия Лондона в отношении дела Скрипалей, — написала она и поблагодарила за откровения.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем "Фейсбуке" иронично отреагировала на слова главы МИД Британии Джереми Ханта о "стратегической неопределенности".Ранее на вопрос, введет ли Лондон санкции в отношении Пекина из-за массовых протестов в Гонконге, Хант отметил, что ни один министр иностранных дел не сможет точно сказать, что произойдет в подобной ситуации."Нужно сохранять стратегическую неопределенность", — сказал Хант."Обожаю британскую внешнюю политику! Красавица и чудовище в одном лице, — пишет Захарова. — Мы теперь знаем, в чем заключается стратегия Лондона в отношении "дела Скрипалей", — написала она и добавила: "Спасибо за откровения, Джереми!"