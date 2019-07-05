Президент Украины Владимир Зеленский, находящийся сегодня с поездкой в Донецкой области, призвал не делить жителей Донбасса на своих и чужих.

Президент Украины Владимир Зеленский, находящийся сегодня с поездкой в Донецкой области, призвал не делить жителей Донбасса "на своих и чужих"."Попрошу не делить на своих и чужих людей, которые сегодня живут на временно оккупированных территориях. Они такие же люди, дефектов у них нет", — заявил он, передает РИА Новости.Глава государства также представил жителям нового главу Донецкой военно-гражданской администрации Павла Кириленко​​​, рассказав, что родственники назначенца живут на неподконтрольной Киеву территории Донбасса и не хотят никуда переезжать.Новым начальником управления Службы безопасности Украины в Донецкой и Луганской областях Зеленский назначил Владимира Петриченко, сообщает ТАСС.За последний месяц это уже третья поездка нового украинского президента в Донбасс. Ранее он посетил передовые позиции украинской армии на территории Луганской области и побывал в Мариуполе Донецкой области, где встречался с бизнесменами.