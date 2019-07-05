Санкт-петербургский Зенит и немецкий Гамбург договорились о переходе в стан сине-бело-голубых бразильского защитника Дугласа Сантоса. Контракт с 25-летним футболистом рассчитан на пять лет. Детали сделки не разглашаются.

Санкт-петербургский "Зенит" и немецкий "Гамбург" договорились о переходе в стан сине-бело-голубых бразильского защитника Дугласа Сантоса. Контракт с 25-летним футболистом рассчитан на пять лет. Детали сделки не разглашаются.О подписании соглашения с Сантосом сообщила пресс-служба питерского клуба. "Футбольный клуб "Зенит" приветствует Дугласа Сантоса в Петербурге и желает ему удачи в составе новой команды", – говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте сине-бело-голубых.Скоростной распасовщик, олимпийский чемпион и игрок команды года в Бразилии — 10 фактов о Дугласе Сантосе