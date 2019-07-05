Представители петербургского Зенита заинтересованы в услугах нападающего мадридского Реала Кристо Гонсалеса. Конкурентами в споре за 21-летнего испанца являются также испанские Леганес, Вальядолид, Леванте, Эспаньол, бельгийский Андерлехт и немецкий Айнтрахт.

Представители петербургского "Зенита" заинтересованы в услугах нападающего мадридского "Реала" Кристо Гонсалеса. Конкурентами в споре за 21-летнего испанца являются также испанские "Леганес", "Вальядолид", "Леванте", "Эспаньол", бельгийский "Андерлехт" и немецкий "Айнтрахт".При это сам Гонсалес признался, что его приоритетом является клуб чемпионата Испании, однако вариант с переездом в зарубежный клуб он также не исключил, сообщает Спорт24.Ru со ссылкой на Marca. "Реал" оценил своего юного форварда в 10 миллионов евро.Гонсалес выступает за основную команду "сливочных" с октября 2018 года. Уже в стартовом матче против "Мелильи" он забил свой дебютный гол. Однако основную часть сезона он провел за "Кастилью", где сыграл в 37 матчах, отметившись 21 голом.