На днях жертва Подмосковного Отелло Маргарита Грачева опубликовала на своей странице ВКонтакте серию кадров с профессиональной фотосессии. Снимки настолько впечатляющие, что они просочились не только в отечественные СМИ, но и в зарубежные.

На днях жертва "Подмосковного Отелло" Маргарита Грачева опубликовала на своей странице "ВКонтакте" серию кадров с профессиональной фотосессии. Снимки настолько впечатляющие, что они просочились не только в отечественные СМИ, но и в зарубежные.Британские газеты Daily Star, Mirror и Daily Mail посвятили девушке статьи. Все они отметили храбрость девушки и ее непреодолимое желание вернуться к привычной жизни.Издание Daily Mail поведало на своих страницах о тяжелых операциях, которые пришлось пережить жертве после нападения. По их мнению, снявшись в эффектной фотосессии, Грачева доказала, что по-прежнему привлекательна.Таблоид Daily Star, в свою очередь, назвал снимки Маргариты потрясающими, при этом отметив храбрость девушки. Кроме того, восхищенные журналисты подчеркнули, что своим примером девушка завоевала признание людей по всему миру.Также британские СМИ акцентировали внимание на огромную поддержку со стороны пользователей Сети. Особенно отличились пользователи Instagram и во "ВКонтакте".Напомним, в декабре 2017 года супруг Грачевой похитил и вывез ее в лес, где перевязал ей руки и начал истязать. Он тщательно все спланировал, после издевательств сам доставил жену в больницу. Мужчина нанес Маргарите около десяти ударов топором по запястьям и кистям. Левую руку удалось спасти, вместо правой руки у девушки протез.