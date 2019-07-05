Телеведущая
находится в Южной Корее. Анфиса Чехова посетила там врача, который поставил ей
неутешительный диагноз.
Телеведущая
находится в Южной Корее. Анфиса Чехова посетила там врача, который поставил ей
неутешительный диагноз.
Новостью звезда
поделилась на своей странице в Instagram. В азиатской стране знаменитость уже
пробыла три дня и успела многое увидеть. Анфиса Чехова делится своими
впечатлениями с подписчиками, публикуя видео в Stories.
Помимо прочего, ведущая
посетила местную клинику, где врачи провели диагностику состояния ее тела. Вердикт,
вынесенный местным специалистом, оказался тревожным: кореянка заключила, что у Анфисы
Чеховой ожирение.
"Доктор сделала
диагностику моего тела и сказала, что я жирная, что мне нужно худеть. У меня
лишние проценты жира", – рассказала поклонникам артистка. При этом она
подчеркнула, что пыталась объяснить доктору, что у нее основной процент жира
сконцентрирован в груди и занимает "большую часть организма".
Чуть позже призналась, что решила попробовать процедуру по борьбе с лишним весом, при
которой "лазером разбивают те участки тела, где жир не устраивает". Также телеведущая
отметила, что врач явно исходила "из каких-то корейских представлений о красоте", ведь в этой стране, в
основном, все худые.
Как писали "Дни.ру", ранее поделилась с фолловерами
снимками из Арабских Эмиратов. Помимо красивых фото она выложила длинный пост о
том, как она всю свою жизнь любила комфорт, хоть выросла и в простой семье.