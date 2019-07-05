Телеведущая находится в Южной Корее. Анфиса Чехова посетила там врача, который поставил ей неутешительный диагноз.

Телеведущаянаходится в Южной Корее. Анфиса Чехова посетила там врача, который поставил ейнеутешительный диагноз.Новостью звездаподелилась на своей странице в Instagram. В азиатской стране знаменитость ужепробыла три дня и успела многое увидеть. Анфиса Чехова делится своимивпечатлениями с подписчиками, публикуя видео в Stories.Помимо прочего, ведущаяпосетила местную клинику, где врачи провели диагностику состояния ее тела. Вердикт,вынесенный местным специалистом, оказался тревожным: кореянка заключила, что у АнфисыЧеховой ожирение."Доктор сделаладиагностику моего тела и сказала, что я жирная, что мне нужно худеть. У менялишние проценты жира", – рассказала поклонникам артистка. При этом онаподчеркнула, что пыталась объяснить доктору, что у нее основной процент жирасконцентрирован в груди и занимает "большую часть организма".Чуть позже призналась, что решила попробовать процедуру по борьбе с лишним весом, прикоторой "лазером разбивают те участки тела, где жир не устраивает". Также телеведущаяотметила, что врач явно исходила "из каких-то корейских представлений о красоте", ведь в этой стране, восновном, все худые.Как писали "Дни.ру", ранее поделилась с фолловерамиснимками из Арабских Эмиратов. Помимо красивых фото она выложила длинный пост отом, как она всю свою жизнь любила комфорт, хоть выросла и в простой семье.