Знаменитая Полтава приплыла в Санкт-Петербург. Об этом сообщает ГТРК Санкт-Петербург. Парусник является полным двойником корабля Балтфлота.

Знаменитая "Полтава" приплыла в Санкт-Петербург. Об этом сообщает ГТРК "Санкт-Петербург". Парусник является полным двойником корабля Балтфлота.Как известно, Петр I лично участвовал в проектных и строительных работах по созданию судна. В наши дни оно передвигается по воде при помощи буксиров. Прибытие парусника приурочено к параду в День Военно-Морского флота России — он пройдет 28 июля.Ну, а пока "Полтава" встала на Английской набережной. Судно можно будет посетить с экскурсией в течение десяти дней. Следующей стоянкой станет набережная напротив Эрмитажа. Там "Полтава" будет находиться до конца месяца.