Проигравшего президентские выборы Петра Порошенко и его соратников ждет незаконная участь. Известный политик сделал заявление об отправке бывшего главы государства в тюремный карцер. На экс-лидера Незалежной заведено уже пять уголовных дел.

Проигравшего президентские выборы Петра Порошенко и его соратников ждет незаконная участь. Известный политик сделал заявление об отправке бывшего главы государства в тюремный карцер. На экс-лидера Незалежной заведено уже пять уголовных дел.После провала на президентских выборах Порошенко долженпроиграть и на голосовании в новый состав Верховной рады. О досрочных выборах впарламент президент Владимир Зеленский объявил 21 мая, во время вступления вдолжность.Бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко назвалПорошенко "мерзким негодяем". По его словам, экс-президент действуетцинично: поменял название своей партии на "Европейскую солидарность"и надеется под новой вывеской занять теплое место в Раде."Нам эту мерзость допустить в парламент никакнельзя!" – написал Журавко на своей странице в Facebook.Он напомнил, что при президенте Порошенко была развязанавойна в Донбассе, унесшая жизни более 13 тысяч человек, разрушены города исела. Был уничтожен Boeing Малазийских авиалиний – 298 погибших.Другая "заслуга" – появление секретныхтюрем СБУ и пыточных, которые Журавко сравнил с печально известной американскойтюрьмой Гуантанамо. "При правлении этого звероподобного человека у наспоявились политзаключенные", – подчеркнул бывший депутат. Он уточнил, чтона сегодняшний день их более четырех тысяч."Этот человек и его партия "Европейская солидарность" недолжны попасть в парламент Украины! Его место в тюремном карцере!" -уверен Журавко.Не исключено, что в бывший украинский лидер за свои деяниядействительно отправится в места не столь отдаленные. На Украине против негозаведено уже пять уголовных дел. Порошенко обвиняют в государственной измене,коррупции, узурпации судебной власти.Ареста и суда над активно добивается бывшийзамглавы администрации Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов. Все уголовныедела были возбуждены по его ходатайствам. По его словам, компромата на бывшегопрезидента хватит для возбуждения десятков разбирательств.