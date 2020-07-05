Библиотеки Псковской области тысячами закупают новые книги, меняют старую мебель и оборудование на новые. Модернизация ведется в рамках национального проекта Культура - райцентры региона получили десятки миллионов рублей.

Библиотеки Псковской области тысячами закупают новые книги, меняют старую мебель и оборудование на новые. Модернизация ведется в рамках национального проекта "Культура" — райцентры региона получили десятки миллионов рублей.Запах новых книг — самый приятный для директора Порховской библиотеки Светланы Петровой. Пополнение фондов в этом году составило семь с половиной тысяч изданий, при том, что вся библиотека насчитывает пятьдесят четыре тысячи экземпляров. На приобретение новой литературы библиотека направила четверть из десяти миллионов полученных средств. Остальное — новая мебель, стеллажи, оборудование."Оборудование у нас достаточно старое. Мы хотим его заменить. Новое цветовое решение будет, много мебели — новые скамейки, новые диваны. Заменим новые кафедры, заменим стеллажи, на стеллажи поставим новые книги. Это нужно, читатели к нам идут и сегодня уже несколько человек позвонили, когда мы откроемся, поэтому все хотят и ждут новых книг и обновленной библиотеки", — рассказывает директор Порховской центральной районной библиотеки Светлана Петрова.В библиотеке появятся телевизоры, интерактивные доски, компьютеры, настольные игры для детей. Все это приобретено на средства национального проекта "Культура". По условиям программы по созданию модельных библиотек, муниципалитет сначала проводит в учреждении ремонт. Средства нацпроекта также могут быть направлены на реконструкцию помещений, но большая часть — на приобретение мебели, оборудования и книг."Пойдет и молодежь, и средний возраст, и пожилые, они будут читать, залезать в Интернет, они будут интересоваться чем-то, и я надеюсь, что они получат правильную информацию и по писателям, и по нашей истории, и по всей нашей жизни. Это будет центр интеллектуального и патриотического воспитания. Мы очень гордимся, что это у нас получилось. Мы это доведем до конца и до 1 октября текущего года все будет сдано, а то и раньше", — говорит глава Порховского района Виктор Степанов.В библиотеке "Библиолюб" микрорайона Любятово в Пскове ремонт начался в прошлом году. После того, как треснула несущая стена, муниципалитет выделил полтора миллиона рублей на капитальную реконструкцию — ремонт стены, системы отопления, замену окон и кровли. В этом работы продолжились. В планах — капремонт пола, потолка и косметический во всех помещениях. А пять миллионов рублей библиотека получила по национальному проекту. Эти средства будут направлены на приобретение новой мебели, мультимедийного оборудования и книг. Фонд обновится почти на четверть — в библиотеку поступят четыре тысячи новых изданий."Кроме того, что их ждет книга, конечно, у нас будет подключение и к электронным ресурсам, электронным библиотекам страны, и это будет очень интересно, полезно людям. И кроме того, в привлекательных, удобных помещениях можно будет найти себе дело по душе. У нас есть группа творчества для детей. У нас планируется сразу после открытия реализация двух новых проектов", — говорит заведующая библиотекой "Библиолюб" Елена Сойту.В рамках нацпроекта сотрудники учреждений также проходят курсы повышения квалификации. В обновленном виде библиотеки, участники нацпроекта, откроются уже к осени.