Два болельщика гоночной серии Формула-1 забрались на горы близ трассы Ред Булл Ринг, чтобы посмотреть квалификацию Гран-при Австрии. Гоночный этап проходит без зрителей из-за угрозы распространения коронавируса.

Два болельщика гоночной серии "Формула-1" забрались на горы близ трассы "Ред Булл Ринг", чтобы посмотреть квалификацию Гран-при Австрии. Гоночный этап проходит без зрителей из-за угрозы распространения коронавируса.Забавное видео с фанатами "королевских гонок" опубликовала пресс-служба "Формулы-1" в Twitter.Even behind closed doors, you still find a way to watch