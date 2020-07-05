Много шума на этой неделе наделал скандальный видеоролик, который был снят в городе Грязи Липецкой области. На кадрах - агрессивный местный житель с лопатой в руках набрасывается на подростка. По словам очевидцев, дебошир разбил машину юного автовладельца и ударил его 15-летнюю подругу.

Много шума на этой неделе наделал скандальный видеоролик, который был снят в городе Грязи Липецкой области. На кадрах — агрессивный местный житель с лопатой в руках набрасывается на подростка. По словам очевидцев, дебошир разбил машину юного автовладельца и ударил его 15-летнюю подругу.Пострадавшая Вика Епифанова рассказала, что мужчина ударил ее по спине лопатой, и уже только после того, как она вывихнула ногу, пытаясь увернуться, начал нападать на других. Когда в дело пытались вмешаться случайные очевидцы, мужчина стал угрожать и им.Только через несколько минут стало понятно: так агрессивно буйный житель города Грязи защищал парковку возле своего дома. Ему не понравилось, что у его роскошного коттеджа оставили машину чужаки. Прогонять незваных гостей повелителю лопаты помогала жена. Они в два голоса обругали матом приехавших подростков. Когда пострадавшие пригрозили проблемами с законом, супруга дебошира заявила: им плевать."Да ты знаешь сколько ты судиться с нами будешь? Ты представляешь сколько у меня денег, что он бьет машину тебе на видео?!" – кричала жена буяна.Скандальное видео обсуждала вся Липецкая область. Кто-то из пользователей интернета заявил, мол, на видео некий бывший сотрудник МВД Алексей Баурин. Пострадавшие этого тоже не исключают, ведь черенковых дел мастер даже при сотрудниках правоохранительных органов вел себя вызывающе.Свидетельница происшествия Мария Двуреченская рассказала, что мужчина продолжал бить машину даже при Росгвардии, приехавшей полиции дебоширы заявили, что очевидцы забрались к ним в дом и обворовали на 100 тысяч.Баурин напал на компанию из четырех подростков. Они приехали отдохнуть на муниципальный пляж. Все парковочные места, по их словам, были заняты. А подъезд к пляжу жители ближайшего поселка перегородили. Вот и пришлось оставить машину на единственном свободном месте у дома Алексея Баурина. Он таких вольностей не стерпел.Когда к дому приехала съемочная группа, ворота красивого особняка были распахнуты. Через несколько минут подоспела чета Бауриных. Сначала из машины вышла супруга и тут же начала угрожать подросткам. Баурина начала обвинять подростков в клевете: она не могла быть выпившей, поскольку находится на 6 месяце беременности. Чуть позже появился хозяин и почему-то решил, что у него дома побывали воры. Приехавшим сотрудникам Росгвардии Алексей Баурин начал откровенно лгать, обвиняя съемочную группу в проникновении в дом."Нападение на дом, вот, под видеокамеры я приехал раскрыть ворота, по территории дома ходят. Я сразу вызвал вас!"- уверял Баурин.Этот спектакль продолжался более часа. Баурин так и не ответил на главный вопрос, почему он бросился на детей с лопатой. Мама пострадавшей девочки говорит, что для четы Бауриных это стандартная тактика поведения. Пришел разбираться папа Вики, но супруги были в неадекватном состоянии.Похожими историями делятся и местные жители. Женщина, приехавшая встречать детей с пляжа, считает, что легко отделалась: Баурина ее просто обматерила. А еще горожане спорят, имели ли право молодые люди парковать свою машину у въезда в дом. Дескать, у этого коттеджа паркуются чуть ли не все посетители ближайшего пляжа. У пляжа есть парковка, но людям лень идти, вот они и ставят машины на придомовой территории, за день таких умных бывает до 200 человек. Так что тут виноваты все.С этической точки зрения ситуация может и спорная. Но со стороны закона все предельно ясно, уверены юристы."Придомовая территория за пределами забора не является частной. Это территория принадлежит администрации поселения. Запретить стоянку возможно при условии, что такая стоянка мешает заходить-выходить хозяину или выезжать-заезжать на авто", — объясняет юрист Светлана Петропольская.Рассуждать о том, что машина мешала выезду, как минимум, странно. Прекрасно видно, что старенькая иномарка занимала лишь половину дороги."Водителю необходимо написать заявление по ст. 167 УК РФ — ответственность до двух лет лишения свободы", — советует адвокат Иван Никонов.Все в той же Липецкой области подобным образом — с инструментом в руках — решал вопросы и бывший мэр Ельца Виктор Соковых. Он, правда, предпочитал лопате топор-колун. Так Соковых встретил нашу съемочную группу, которая пыталась выяснить, почему в его особняке оперативники обнаружили схрон с оружием.За эту выходку Виктора Соковых суд приговорил к полутора годам условно и лишил звания почетного гражданина Ельца. Что ждет Алексея Баурина за повреждение чужой машины лопатой, неясно, но полиция проводит проверку по двум заявлениям — со стороны пострадавших ребят и со стороны Бауриных, оказывается, они заявили, что это подростки угрожали им, а не наоборот."Одна сторона просит привлечь лиц, которые угрожают физической расправой жене и мужу, и вторая сторона просит привлечь мужчину, который повредил автомобиль и причинил телесные повреждения", — разъяснил начальник ОМВД РФ по Грязинскому р-ну Липецкой области Александр Горбатенко.