Столичные армейцы в матче 26-го тура чемпионата России по футболу на выезде встречались с грозненским Ахматом. Подопечные Виктора Гончаренко уверенно обыграли хозяев поля со счетом 4:0 и догнали Ростов по очкам.

Столичные армейцы в матче 26-го тура чемпионата России по футболу на выезде встречались с грозненским "Ахматом". Подопечные Виктора Гончаренко уверенно обыграли хозяев поля со счетом 4:0 и догнали "Ростов" по очкам.В первом тайме командам отличиться не удалось. А вот после перерыва мячи влетали только в ворота "Ахмата". Ударными для армейцев получились минуты с 61-й по 65-й, когда гости забили три мяча. Их авторами стали Федор Чалов, Никола Влашич и Арнор Сигурдссон. Еще один гол записал на свой счет Андрей Семенов, срезавший мяч в собственные ворота.Армейцы набрали 43 очка и сравнялись с "Ростовом" по этому показателю. Однако команда Валерия Карпина, занимающая четвертое место в турнирной таблице, опережает ЦСКА по личным встречам. "Ахмат" с 27 баллами остался 14-м.