Российский гонщик Alpha Tauri Даниил Квят прокомментировал первую квалификацию в сезоне на Гран-при Австрии. Россиянин заявил, что ему удалось вытащить почти все из машины, однако он признался, что его вождение нельзя назвать безупречным.

Российский гонщик Alpha Tauri Даниил Квят прокомментировал первую квалификацию в сезоне на Гран-при Австрии. Россиянин заявил, что ему удалось вытащить почти все из машины, однако он признался, что его вождение нельзя назвать безупречным."Квалификация прошла нормально, хотя я проехал свои круги не очень аккуратно, допустив пару ошибок. Сегодня мы почти все вытащили из машины. Нам не хватает совсем немного. Мы сможем завтра побороться за очки", – цитирует Квята официальный сайт Alpha Tauri.Напомним, что Квят занял 13-е место в квалификации Гран-при Австрии. Его напарник Пьер Гасли показал 12-е время.