244 года назад свою независимость провозгласили Соединенные Штаты, во главе которых стоял генерал Джордж Уошингтон (в России принято говорить Вашингтон).

244 года назад свою независимость провозгласили Соединенные Штаты, во главе которых стоял генерал Джордж Уошингтон (в России принято говорить Вашингтон). Как бы то ни было, первой в мире, кто признал США, стала российская императрица Екатерина II, и с тех пор наши две гордые нации не теряют друг друга из виду.Вертолет с Дональдом Трампом на борту проходит прямо перед горой Рашмор так, что из иллюминаторов с президентом США лицом к лицу — его выдающие предшественники — гранитные барельефы Вашингтона, Джефферсона, Рузвельта и Линкольна. Идеальное фото на предвыборный плакат. Все портит то, что происходит за сценой. У подножия горы в это время идут аресты.Полиция схлестнулась с индейцами сиу и сочувствующими из движения Black Lives Matter. У протестующих в руках такие же пластиковые щиты, что и у национальных гвардейцев. На лицах — маски. Начинаются столкновения. Терпение полиции лопнуло на четвертый час молчаливого противостояния — столько те, кто считают "черные холмы", так называют этот массив, священной землей предков, перекрывали дорогу к сторонников Трампа.Шаман с бубном расположился перед баррикадой из микроавтобусов. Чтобы полицейским было труднее их отогнать, у одной машины открутили колесо. Протестовать против появления Трампа на горе Рашмор съезжались со всех окрестных резерваций. Медицинские маски на лицах (а они тут у всех) — это тоже часть политического протеста, ведь на трамповском митинге маски к ношению вовсе не обязательны.Молодой человек с красным флагом и символом племени оглала (в переводе с языка лакота означает "разгоняющие сами себя") маску надел не только из медицинский соображений, но и как раз на случай разгона — боится, что узнают. Радикальное настроенные индейцы бескомпромиссны. Считают, что изваяния на горе Рашмор надо взорвать.Сторонники Трампа в это время искали лишний билет. В лотерею разыграли только 7,5 тысячи — желающих оказалось намного больше. До Южной Дакоты добирались через полстраны.В любимом его сторонниками стиле Трамп, который прилетел он вместе с супругой, построил и это свое выступление. "Я объявляю о создании нового монумента гигантам нашего прошлого. Я подпишу указ о создании национального сада американских героев — большого парка под открытым небом, в котором будут статуи величайших американцев, которые когда-либо жили", — заявил Трамп.Чтобы подчеркнуть торжественность момента, в небе над Рашмором устроили воздушный парад. Вертолетное звено сменила пара бомбардировщиков, их — пилотажная группа палубных истребителей. Но главное — фейерверки, против которых тоже выступали местные активисты. С 2009-го салюты тут запретили по соображениями пожарной безопасности — все-таки вокруг леса — но Трамп настоял.Залпы в итоге дали сразу с семи точек, одна из которых была прямо на голове Джорджа Вашингтона. Давно Америка не отмечала День независимости с таким огоньком.