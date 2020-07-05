05.07.2020

2020-07-05 12:25:06

Дом земского врача в Киржаче стал центром притяжения для туристов

Новая жизнь старинного дома лекаря. Константин Красовский приехал в Киржач в 1881 году, сразу после выпускного бала из медицинского института. В городе молодому врачу подарили двухэтажный особняк. Теперь дом первого киржачского врача принимает гостей, комнаты домочадцев превратились в номера, но не потеряли дух времени. Приглашаем вас на экскурсию по гостевому дому.

У самого входа гостей встречает граммофон. Старинная музыка сразу переносит их на 150 лет назад, во времена земского врача Константина Красовского. Его дом сейчас стал центром притяжения для туристов. Многие и не догадываются, что еще недавно здесь была коммуналка. Воссоздали детали интерьера той эпохи уже современные мастера. Особую атмосферу создают личные вещи семьи Красовских. На первом этаже под них отведена специальная витрина.

Ирина Федорова, управляющая домом Красовских: «Вот интересно сейчас эта пандемия, аптечка от холеры, конечно в ней мало что сохранилось, ну хотя бы коробочка. Мы хотя бы имеем представление, как работали доктора в прошлом веке».

Все номера в гостевом доме выполнены в определенном стиле, большая часть мебели в них старинная. Одну из комнат называют ямской, убранство в ней напоминает крестьянский быт. Сундуки, мужской кафтан, конская сбруя, посуда тех лет. Пожить в этих комнатах, как побывать в позапрошлом веке, говорят гости. На стенах - старые фотографии семьи лекаря. Константин Николаевич стал первым городским врачом, до него врачи были только на фабрике. С его приездом в Киржаче появилась и больница. В семье Красовских было 8 детей, они были очень дружны. В городе их помнят до сих пор, как интеллигентную и добрую семью.

- Играли на фортепиано, пели песни, девочки занимались рукоделием, очень любили фотографии. Сохранилось очень большое количество архивов. Где бы они ни были, всегда присылали друг другу очень трогательные письма. Даже современных детей, которые приходят на экскурсии в музей, это впечатляет.

Супруги Красовские не дожили до революции. После переворота у их детей отобрали практически весь дом, оставили только одну комнату. Со временем все члены семьи разъехались по разным городам, а в доме жили другие люди. Иногда в Киржач приезжает правнучка городского врача. Она рада, что родовое гнездо Красовских обрело вторую жизнь.

Екатерина Таманова, Андрей Синягин

«Вести-Владимир».