Главный тренер московского Спартака Доменико Тедеско после матча 26-го тура чемпионата России по футболу против Тамбова заявил, что его команда должна была обыгрывать соперника. Однако дожать гостей красно-белым не удалось.

Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско после матча 26-го тура чемпионата России по футболу против "Тамбова" заявил, что его команда должна была обыгрывать соперника. Однако дожать гостей красно-белым не удалось."В первом тайме контролировали ход игры, должны были забивать второй гол. После перерыва допустили глупейшую ошибку, мы пропустили. Смоли забить и должны были еще забивать… Пропускать три мяча от "Тамбова" больно", – цитирует Тедеско РИА Новости.Напомним, что "Спартак", дважды ведя по ходу матча с "Тамбовом", уступил сопернику со счетом 2:3.