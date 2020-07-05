Мюнхенская Бавария добилась убедительной победы в финале Кубка Германии по футболу над леверкузенским Байером и завоевала почетный трофей в 20-й раз в своей истории. Встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу команды из Мюнхена.

Мюнхенская "Бавария" добилась убедительной победы в финале Кубка Германии по футболу над леверкузенским "Байером" и завоевала почетный трофей в 20-й раз в своей истории. Встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу команды из Мюнхена.В составе победителей дублем отметился Роберт Левандовски (59-я и 89-я минуты). Также за "Баварию" отличились Давид Алаба (16-я) и Серж Гнабри (24-я) У проигравших мячи забили Свен Бендер (63-я) и Кай Хаверц (90-я, с пенальти).Напомним, что ранее мюнхенская команда стала чемпионом Германии по футболу.