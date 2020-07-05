Водитель легкового автомобиля не справился с управлением, и машина на большой скорости врезалась в бетонный столб. На месте инцидента погибли все, кто находился в салоне легковушки – 28-летний мужчина и его спутница.

Утром в субботу, 4 июля, на улице Студеная Гора во Владимире произошло страшное ДТП, унесшее две человеческие жизни.Как сообщают местные СМИ, водитель автомобиля Ford Focus не справился с управлением – машина вылетела с проезжей части и врезалась в бетонную опору освещения.После столкновения со столбом легковушку буквально разорвало на части.Известно, что жертвами инцидента стали 28-летний мужчина, находившийся за рулем машины, и его спутница 1976 года рождения. Оба пострадавших скончались на месте аварии.