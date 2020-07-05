Самарские Крылья Советов и Ростов не сумели выявить победителя в матче 26-го тура чемпионата России по футболу, который прошел на стадионе Самара-Арена. Соперникам не удалось поразить ворота друг друга. Встреча завершилась со счетом 0:0.

Самарские "Крылья Советов" и "Ростов" не сумели выявить победителя в матче 26-го тура чемпионата России по футболу, который прошел на стадионе "Самара-Арена". Соперникам не удалось поразить ворота друг друга. Встреча завершилась со счетом 0:0.Гости получили численное преимущество уже на 25-й минуте первого тайма, когда за грубую игру с поля был удален защитник Владимир Полуяхтов.Составы команд уравнялись после перерыва, когда на 55-й минуте футболист "Ростова" Данила Ведерников получил вторую желтую карточку."Ростов" с 43 очками расположился на четвертом месте. "Крылья Советов" с 24 баллами идут 15-ми.