Двумя матчами завершился очередной игровой день в испанском высшем футбольном дивизионе. Гранада принимала на домашней арене Валенсию и поделила в ней очки (2:2), а Вальядолид на последних минутах встречи вырвал победу в домашнем матче с гостями из Алавеса – 1:0.

Двумя матчами завершился очередной игровой день в испанском высшем футбольном дивизионе. "Гранада" принимала на домашней арене "Валенсию" и поделила в ней очки (2:2), а "Вальядолид" на последних минутах встречи вырвал победу в домашнем матче с гостями из "Алавеса" – 1:0."Валенсия" в составе которой на поле вышел российский полузащитник Денис Черышев, ведет борьбу в середине таблицы и матч с "Гранадой" подтвердил, что вряд ли сможет включиться в распределение мест в зоне еврокубков. Черышев ассистировал Вальехо, когда тот сравнивал счет, у гостей также забил Гедеш, но хозяева ответили точными ударами Фернандеса (с пенальти) и Вико.В игре "Вальядолид" – "Алавес" победу хозяевам принес на 88-й минуте Хоакин Фернандес. После этого успеха "Вальдолид" набрал 39 очков и идет на 13-м месте, у "Алавеса" – 35 баллов и 15-я строчка таблицы, "Валенсия" и "Гранада" (по 47 очков) стоят рядом, на 9-м и 10-м местах.