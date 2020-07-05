Лесной пожар возле нефтебазы у якутского поселка Батагай остановлен. Огонь подошел к предприятию на расстояние около 600 метров. В тушении участвуют 57 человек.

Лесной пожар возле нефтебазы у якутского поселка Батагай остановлен. Огонь подошел к предприятию на расстояние около 600 метров. В тушении участвуют 57 человек.Возгорание в Верхоянском районе республики возникло 30 июня из-за сухих гроз, передает телеканал "Россия 24". Почти сразу же из-за пожароопасной ситуации был введен режим ЧС.Якутия — один из самых пожароопасных регионов страны. Только за сутки там возникло более тридцати новых очагов огня. В целом режим ЧС из-за лесных пожаров сейчас действует в 7 регионах, в том числе в Иркутской области и Бурятии. Наибольшая площадь пожаров — в Красноярском крае. Более чем в 50 регионах введен особый противопожарный режим.