В Москве завершилась встреча 26-го тура чемпионата России по футболу между столичным Локомотивом и Сочи. Хозяева поля имели территориальное преимущество, однако не сумели извлечь из этого пользу. Финальный свисток зафиксировал счет 0:0.

В Москве завершилась встреча 26-го тура чемпионата России по футболу между столичным "Локомотивом" и "Сочи". Хозяева поля имели территориальное преимущество, однако не сумели извлечь из этого пользу. Финальный свисток зафиксировал счет 0:0.Футболисты "Локомотива" дважды поражали ворота соперника, однако оба раза мячи были забиты из положения вне игры. Уже в добавленное время Алексей Миранчук не смог реализовать пенальти."Локомотив" остался на втором месте, набрав 49 очков. "Сочи" располагаются на 11-й строчке, имея в активе 30 баллов.